Россиянам старше 40 лет дадут дополнительный выходной

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности работающих россиян старше 40 лет взять дополнительный выходной день. Этой опцией человек сможет воспользоваться один раз за год, чтобы пройти диспансеризацию.

Уточняется, что выходной будет оплачиваться, а документ начнет действовать уже 11 августа текущего года. Для подтверждения прохождения обследования в данный день, россиянин должен будет предоставить на рабочее место справку о прохождении диспансеризации.

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Правительством проект закона Минтруда был одобрен еще в феврале 2020 года. Однако в связи с коронавирусом в марте всероссийская диспансеризация взрослого населения была приостановлена. Лишь с 10 июля приказом главы Минздрава Михаила Мурашко программа была возобновлена.

Ранее НСН сообщала, когда выгоднее уходить в отпуск. Согласно информации, опубликованной в сообщении на сайте Госдумы, самым финансово выгодным для ухода в отпуск является месяц, в котором содержится большее количество рабочих дней, т. к. отпускные выплаты приближаются к заработной плате. Также выгоднее брать как можно больше отпускных дней за раз с захватом выходных. Отпускные за выходные платят, а зарплату нет.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ДиспансеризацияВыходные
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