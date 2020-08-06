Россиянам старше 40 лет дадут дополнительный выходной

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности работающих россиян старше 40 лет взять дополнительный выходной день. Этой опцией человек сможет воспользоваться один раз за год, чтобы пройти диспансеризацию.

Уточняется, что выходной будет оплачиваться, а документ начнет действовать уже 11 августа текущего года. Для подтверждения прохождения обследования в данный день, россиянин должен будет предоставить на рабочее место справку о прохождении диспансеризации.