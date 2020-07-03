Слишком глубоко: Вице-спикер Думы раскритиковал идею сделать 1 июля выходным

«У нас и так в России достаточно праздничных дней для того, чтобы добавлять еще один. К тому же я не считаю, что день голосования 1 июля достоин того, чтобы стать праздничным днем. Голосование шло пять дней. Давайте тогда пять дней сделаем праздничными! Это не столь значимое событие для страны. У нас праздничный день 9 мая – День Победы в Великой Отечественной Войне. Мы приравняем к этой дате день голосования?

Давайте не будем в своем стремлении сделать что-то положительное в адрес власти настолько глубоко в это углубляться. 1 июля прошло, народ проголосовал, свою позицию высказал, спасибо. Но не будем устраивать из этого коронацию. У нас каждый год проходят голосования - то по поправкам, то выборы президента, то выборы в Госдуму. Мы так скоро себе сплошные праздники устроим, кто работать будет? Президент поблагодарил избирателей за поддержку, забыли, поехали дальше», - отметил он.

День Конституции Российской Федерации ежегодно отмечается 12 декабря. В течение 12 лет 12 декабря было выходным днем. С 1 января 2005 года, согласно принятым Госдумой поправкам в Трудовой кодекс (Федеральный закон от 29 декабря 2004 года), этот день стал рабочим. В июле 2005 года День Конституции России был причислен к памятным датам.

Отметим, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня заявил, что вопрос о назначении 1 июля праздничным днем в Кремле не обсуждается.

