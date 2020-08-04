Россиянам объяснили, когда выгоднее уходить в отпуск

На сайте Госдумы России появилась статья, в которой подробно объясняются правила ухода в отпуск, а также приводится формула, как высчитывается отпускная выплата.

Согласно информации, опубликованной в сообщении, самым финансово выгодным для ухода в отпуск является месяц, в котором содержится большее количество рабочих дней, т. к. отпускные выплаты приближаются к заработной плате. Также выгоднее брать как можно больше отпускных дней за раз с захватом выходных. Отпускные за выходные платят, а зарплату нет.