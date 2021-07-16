Россиянам стали реже выдавать автокредиты

В июне 2021 года доля одобренных заявок на автокредит снизилась до 36,9%. Ниже этого показателя уровень выдачи кредитов на автомобили был только весной прошлого года, когда действовали ковидные ограничения.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин рассказал, что увеличение отказов по кредитам произошло из-за того, что в банки стали обращаться заемщики с более высокой долговой нагрузкой. «Снижение уровня одобрений может быть обусловлено ростом спроса на автокредиты на фоне ускоряющейся инфляции и ожидаемого роста ставок по кредитам», — добавил Доронкин.

