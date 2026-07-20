Россиянам сообщили, кому и как пересчитают пенсии в августе
Часть работающих пенсионеров начнет получать страховую пенсию в увеличенном размере с 1 августа 2026 года. Об этом «Газете.Ru» рассказала финансовый эксперт и генеральный директор компании «Финтеллект» Татьяна Волкова.
Социальный фонд автоматически скорректирует выплаты гражданам, которые официально трудились в 2025 году и за которых работодатели отчисляли страховые взносы. Единой суммы повышения не существует, так как прибавка рассчитывается индивидуально на основе накопленных за прошлый год пенсионных коэффициентов.
Специалист подчеркнула, что этот механизм не является индексацией, которая предполагает плановое повышение по общим правилам. Августовский перерасчет напрямую зависит от официальной трудовой деятельности и уплаченных взносов. Дополнительное обращение в Соцфонд не потребуется, увеличенная сумма поступит по стандартному графику доставки без необходимости собирать документы.
Размер прибавки будет разным, поэтому воспринимать перерасчет как существенный рост дохода не стоит. Однако любые регулярные изменения важно учитывать при планировании личного бюджета, посоветовала эксперт.
Ранее россиянам раскрыли график повышения всех социальных выплат, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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