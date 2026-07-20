Россиянам сообщили, кому и как пересчитают пенсии в августе

Часть работающих пенсионеров начнет получать страховую пенсию в увеличенном размере с 1 августа 2026 года. Об этом «Газете.Ru» рассказала финансовый эксперт и генеральный директор компании «Финтеллект» Татьяна Волкова.

Социальный фонд автоматически скорректирует выплаты гражданам, которые официально трудились в 2025 году и за которых работодатели отчисляли страховые взносы. Единой суммы повышения не существует, так как прибавка рассчитывается индивидуально на основе накопленных за прошлый год пенсионных коэффициентов.