Средний размер пенсии россиян в июне составил 25,4 тысячи рублей
Средний размер пенсии работающих и неработающих россиян в июне текущего года превысил 25,4 тысячи рублей, эта сумма выросла примерно на две тысячи рублей за год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда.
Как указали в ведомстве, 1 июня выплаты работающим и неработающим гражданам составили 25 402 рубля. В аналогичный период в 2025 году работающие и неработающие россияне получали пенсию в размере около 23 454 рублей.
По данным Соцфонда, самая высокая пенсия приходится на Чукотский автономный округ. Здесь россиянам выплачивают 42 270 рублей.
Ранее стало известно, что в РФ гражданам на пенсии положены выплаты за возраст, стаж и наличие иждивенцев.
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