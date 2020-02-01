Россиянам Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
Три выходных ожидают россиян - с 22 по 24 февраля. Рабочая неделя сократится на день. Это связано с празднованием Дня защитника Отечества23-го числа, напомнили в пресс-службе Роструда в субботу, 1 февраля.
«В связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля, который выпадает в этом году на воскресенье, выходной переносится на 24 февраля, понедельник», — цитируют «Известия» официальное сообщение.
Короткая неделя в феврале пройдет с 25 по 28 февраля.
В марте также запланированы длинные выходные в связи с празднованием Международного женского дня 8 Марта. Рабочая неделя после праздников тоже будет короткой: с 10 по 13 марта.
Самыми продолжительными окажутся майские выходные - с 1-го по 5-е число и с 9-го по 11-е.
Всего, по данным Роструда, из-за праздников и переноса нерабочих праздничных дней на выходные в стране в 2020 году будут восемь сокращенных рабочих недель, отмечают в ТАСС.
Ранее музыкант Юрий Лоза в интервью НСН объяснил, зачем Онищенко предлагает сократить новогодние каникулы россиян. Певец считает, что вместо запретов грамотная организация массового отдыха и развитие туризма сделают выходные россиян более качественными.
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