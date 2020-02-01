Россиянам Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

Три выходных ожидают россиян - с 22 по 24 февраля. Рабочая неделя сократится на день. Это связано с празднованием Дня защитника Отечества23-го числа, напомнили в пресс-службе Роструда в субботу, 1 февраля.

«В связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля, который выпадает в этом году на воскресенье, выходной переносится на 24 февраля, понедельник», — цитируют «Известия» официальное сообщение.

Короткая неделя в феврале пройдет с 25 по 28 февраля.