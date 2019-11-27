Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
27 ноября 201917:21
В конце текущего и начале следующего года россиян ждут две двухдневные рабочие недели. Об этом рассказали в Роструде, пишет РИА Новости.
Так, последние дни декабря – 30 и 31-е – приходятся на понедельник и вторник, после чего начинаются Новогодние каникулы. Первые же рабочие дни января – 9 и 10-е – выпадают в 2020 году на четверг и пятницу, пояснили в ведомстве.
Ранее НСН писала, что в Ростуде рассказали, как сделать 31-е декабря выходным днём.
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