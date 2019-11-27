В конце текущего и начале следующего года россиян ждут две двухдневные рабочие недели. Об этом рассказали в Роструде, пишет РИА Новости.

Так, последние дни декабря – 30 и 31-е – приходятся на понедельник и вторник, после чего начинаются Новогодние каникулы. Первые же рабочие дни января – 9 и 10-е – выпадают в 2020 году на четверг и пятницу, пояснили в ведомстве.

Ранее НСН писала, что в Ростуде рассказали, как сделать 31-е декабря выходным днём.



