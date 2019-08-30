Климатолог рассказал, почему аномальные дожди и паводки в России нельзя предсказать

Глава Росгидромета Борис Кубай заявил, что аномальные дожди в Приморском крае и паводки в Сибири вызваны перегревом на территории Китая этим летом. В видеокомментарии, опубликованном на YouTube, он пояснил, что весной и летом на территорию КНР проникал теплый переувлажненный тропический воздух, который распространился дальше и постепенно стал причиной наводнений в Приморье, на Амуре и на Байкале.

В эфире НСН старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев рассказал, почему так сложно предсказать катастрофические природные явления.

«Мы, к сожалению, зачастую не готовы, что выпадет снег, поэтому это обычная российская ситуация, когда все приходит неожиданно. Не такое уж редкое событие на Дальнем Востоке наводнения, в том числе и очень сильные. Сильные наводнения там случаются раз в 20 лет, а катастрофические несколько реже. Поэтому нельзя сказать, что это что-то совсем из ряда вон выходящее. Конечно, на ситуацию влияют совместные совокупные действия за счет антропогенного фактора, за счет чего изменяется климат и также внутренняя изменчивость самой климатической системы. Это совокупное действие, и в каждом отдельном случае какой-то фактор превалирует, какой-то выступает в качестве более слабого, но важного», — пояснил климатолог.

По его словам, спрогнозировать сильнейшие осадки в том же Дальнем Востоке все же невозможно, так как причина осадков бывает разная, тем более, что каждый регион индивидуален.

«Каждый регион уникален, поэтому говорить о том, что мы можем достаточно хорошо прогнозировать, наверное, все-таки нельзя. Климат — это не сиюсекундная ситуация, это некоторое не очень корректно сформулированное среднее состояние климата в регионе за 30 лет. Поэтому говорить о том, что сиюсекундная ситуация полностью ложится в эти характеристики, конечно, нельзя. Один месяц может быть рекордно жарким, а другой окажется ниже нормы. Так и здесь. Общих оценок давать нельзя. Нужно подходить индивидуально», — подчеркнул Андрей Киселев.

Напомним, в конце июня в некоторых районах Иркутской области произошло мощное наводнение. Общее число пострадавших — 45 тысяч человек. Наводнению присвоили статус ЧС федерального уровня. Сумму ущерба, причиненного паводками жителям, бизнесу, экономике и социальной инфраструктуре Иркутской области, оценили в 35 миллиардов рублей.

