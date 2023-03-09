Сенатор о протестах в Грузии: У Запада повышенный аппетит на постсоветские страны

Ситуация в Грузии касается только ее граждан и государства, а нравоучения Запада выглядят по меньшей мере странно, сказал НСН сенатор Григорий Карасин.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в разговоре с НСН назвал неправильным вмешательства третьих лиц во внутренние дела Грузии.

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что законопроект об иностранном влиянии, принятый в Грузии в первом чтении, противоречит стандартам Европейского союза. В четверг парламентарии приняли решение его отозвать.

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«Судить об этом нужно, прежде всего, грузинскому избирателю и грузинским политикам, но тот факт, что Запад пытается и в этой сложной ситуации учить независимое государство, как ему поступать, в том числе в вопросах законотворчества… Это, конечно, выглядит, я бы сказал, не очень хорошо», - отметил Карасин.

Он также отметил «завышенный аппетит» у Запада в отношении стран бывшего СССР.

«И последние заявления Борреля и других должностных лиц Евросоюза наводят на мысль о том, что слишком завышены у наших западных партнеров аппетиты, которые касаются стран постсоветского пространства», - заключил собеседник.

Ранее руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в беседе с НСН назвал «блефом и морковкой, которую вывешивают перед носом осла» заигрывания Запада с Грузией.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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