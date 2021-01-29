Синоптики пообещали москвичам «мягкие и снежные» выходные

Оттепель, задержавшаяся в столичном регионе в течение последней недели, заканчивается. Об этом в эфире НСН сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова. В предстоящие выходные в Москве и Подмосковье погода будет носить зимний характер, ожидается минусовая температура, прибавится снега.

«Оттепель была очень желанной после морозного периода, но она заканчивается. Столичный регион пока останется под влиянием циклона, пришедшего к нам с запада. Атмосферное давление будет еще падать. В воскресенье 729 мм ртутного столба – это существенно ниже нормы, атмосферное давление начнет расти в начале следующей недели. Температура понижается, в ночь на субботу в Москве -3… -5 градусов, небольшой, местами умеренный снег, ветер южный 6-11 м/с. Днем в субботу -2… -4. Небольшой снег, ветрено, юго-западный ветер до 12 м/с. В воскресенье -3… -5. Снег усилится, будет идти и ночью, и днем. Ветер станет западным с порывами до 17 м/с», - сообщила она.