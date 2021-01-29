Синоптики пообещали москвичам «мягкие и снежные» выходные
В Гидрометцентре рассказали НСН о погоде в Москве на предстоящие дни.
Оттепель, задержавшаяся в столичном регионе в течение последней недели, заканчивается. Об этом в эфире НСН сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова. В предстоящие выходные в Москве и Подмосковье погода будет носить зимний характер, ожидается минусовая температура, прибавится снега.
«Оттепель была очень желанной после морозного периода, но она заканчивается. Столичный регион пока останется под влиянием циклона, пришедшего к нам с запада. Атмосферное давление будет еще падать. В воскресенье 729 мм ртутного столба – это существенно ниже нормы, атмосферное давление начнет расти в начале следующей недели. Температура понижается, в ночь на субботу в Москве -3… -5 градусов, небольшой, местами умеренный снег, ветер южный 6-11 м/с. Днем в субботу -2… -4. Небольшой снег, ветрено, юго-западный ветер до 12 м/с. В воскресенье -3… -5. Снег усилится, будет идти и ночью, и днем. Ветер станет западным с порывами до 17 м/с», - сообщила она.
Макарова добавила, что на следующей неделе будет более заметное понижение температуры. «В ночь на понедельник в Москве -5… -7 градусов, местами снег. Порывистый ветер ночью и днем до 17 м/с. Снег будет идти во вторник и в среду. Ночная температура до -14 градусов, днем -5… -10», - отметила она.
Синоптик добавила, что превышение температуры над нормой в субботу составит восемь градусов, только к середине следующей недели разрыв сократится до двух градусов. По словам Макаровой, погода будет чуть более мягкой, чем бывает в эти дни января.
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