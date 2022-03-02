Россиянам рекомендовали отказаться от сделок с недвижимостью
Россиянам пока следует отказаться от покупки и продажи жилья. Об этом сообщает телеканал «Москва 24» со ссылкой на вице-президента Российской гильдии риелторов Константина Апрелева.
Он отметил, что в сложившейся геополитической ситуации возможны срывы сроков строительства и еще больший рост ипотечных ставок.
При этом Апрелев считает, что купить квартиру смогут только те граждане, которые успели накопить деньги, но таких в нашей стране, про его словам, всего 15-20%. В связи с этим он рекомендовал дождаться окончания спецоперации на Украине и посмотреть, в каком состоянии после этого будет рынок недвижимости.
Владельцам вторичного жилья риелтор посоветовал не продавать квартиры, так как существует высокий риск срыва сделок и сокращения числа потенциальных покупателей.
При этом Апрелев добавил, что сейчас россиянам не стоит вкладывать деньги в проекты, сдача которых запланирована минимум через год. Он заметил, что сэкономить на покупке квартиры в строящемся доме не получится, поэтому накопленную сумму лучше положить на депозит в банк под 20%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru