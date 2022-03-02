Россиянам рекомендовали отказаться от сделок с недвижимостью

Россиянам пока следует отказаться от покупки и продажи жилья. Об этом сообщает телеканал «Москва 24» со ссылкой на вице-президента Российской гильдии риелторов Константина Апрелева.

Он отметил, что в сложившейся геополитической ситуации возможны срывы сроков строительства и еще больший рост ипотечных ставок.

При этом Апрелев считает, что купить квартиру смогут только те граждане, которые успели накопить деньги, но таких в нашей стране, про его словам, всего 15-20%. В связи с этим он рекомендовал дождаться окончания спецоперации на Украине и посмотреть, в каком состоянии после этого будет рынок недвижимости.