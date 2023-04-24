Россиянам разрешили жарить шашлыки в городских парках

Песков: Решение об участии Владимира Путина в саммите лидеров БРИКС пока не принято Банк России до конца года запустит цифровой рубль в обращение Минздрав: Коронавирус сохраняет свое влияние на показатели в здравоохранении В Госдуму внесён законопроект о штрафе за рекламу сексуальных услуг Почти 1000 заявок от музыкантов поступила организаторам музыкального конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»