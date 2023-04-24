Россиянам разрешили жарить шашлыки в городских парках

МЧС России не будет запрещать жарить шашлыки на природе, но настаивает на выполнении всех требований безопасности. Об этом заявил официальный представитель ведомства Ринат Еникеев. Его слова приводит РИА Новости.

Спасатели предупредили о штрафах за жарку шашлыков
«Жарить шашлыки можно, но соблюдая меры противопожарной безопасности», - сказал он.

Еникеев добавил, что в некоторых местах спасатели введут особый противопожарный режим, и там жарить шашлыки будет нельзя.

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ФОТО: РИА Новости
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