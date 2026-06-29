Россиянам «разрешили» продавать свой урожай без налогов
Жители России могут продавать свой урожай без уплаты налогов, сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Валерия Селезнева.
По его словам, при этом необходимо соблюсти ряд условий. Овощи и фрукты должны быть выращены без привлечения наемных работников, а общая площадь используемых земельных участков не должна превышать установленного предела.
Депутат указал, что максимальная площадь составляет 0,5 гектара, однако регионы вправе увеличивать площадь, но не более чем до 2,5 гектара. Селезнев отметил, что в небольших объемах продавать урожай можно без регистрации ИП.
Ранее в России утвердили первый ГОСТ для фермерской продукции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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