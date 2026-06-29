Путин: Украина заплатит за свои преступления на курской земле потерей территорий

По его словам, данные территории необходимы РФ для создания зоны безопасности в приграничье. Задача по созданию зоны безопасности на российской границе была поставлена армии после вторжения ВСУ в приграничные районы Курской области. Поручение выполняют военнослужащие группировки войск «Север».

Глава государства указал, что российская армия продолжает продвигаться, а до города Сумы им осталось около 10,5 км. Путин отметил, что у РФ нет каких-либо политических планов как на сам город, так и на Сумскую область.

Ранее президент РФ заявил, что безопасность России и ее граждан будет обеспечена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

