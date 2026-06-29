Путин: Украина заплатит за свои преступления на курской земле потерей территорий
Киев заплатит утратой территорий за собственные преступления на курской земле, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.
По его словам, данные территории необходимы РФ для создания зоны безопасности в приграничье. Задача по созданию зоны безопасности на российской границе была поставлена армии после вторжения ВСУ в приграничные районы Курской области. Поручение выполняют военнослужащие группировки войск «Север».
Глава государства указал, что российская армия продолжает продвигаться, а до города Сумы им осталось около 10,5 км. Путин отметил, что у РФ нет каких-либо политических планов как на сам город, так и на Сумскую область.
Ранее президент РФ заявил, что безопасность России и ее граждан будет обеспечена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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