СМИ: Приграничные города Финляндии пострадали из-за закрытия границы с РФ

По словам экспертов, многие населенные пункты, такие как Иматра, в экономическом плане понесли большой ущерб. При этом сама ситуация с закрытием переходов является уникальной, потому что ранее граница была очень оживленной.

Скорость, с которой ситуация изменилась от сотрудничества к полному закрытию, была поразительной.

Ранее Финляндия продлила закрытие границы с Россией до особого уведомления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

