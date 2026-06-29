СМИ: Приграничные города Финляндии пострадали из-за закрытия границы с РФ
В Финляндии города, расположенные на границе с Россией, пострадали из-за закрытия контрольно-пропускных пунктов, сообщает телерадиовещательная компания Yle.
По словам экспертов, многие населенные пункты, такие как Иматра, в экономическом плане понесли большой ущерб. При этом сама ситуация с закрытием переходов является уникальной, потому что ранее граница была очень оживленной.
Скорость, с которой ситуация изменилась от сотрудничества к полному закрытию, была поразительной.
Ранее Финляндия продлила закрытие границы с Россией до особого уведомления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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