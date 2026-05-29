Россиянам напомнили о запрещенных на дачах растениях
Многие дачники могут не подозревать, что на их участках могут расти запрещённые растения. Об этом NEWS.ru заявила старший преподаватель департамента правовых дисциплин Университета «Синергия» Наталия Пшеничникова.
Она привела в пример ипомею трёхцветную с синими цветками. По её словам, граждане часто высаживают её «как обычный вьюнок для украшения забора», однако она внесена в список запрещённых наркосодержащих культур.
«В тот же перечень входят снотворный мак, шалфей предсказателей, гармала обыкновенная, голубой лотос и мимоза хостилис», — напомнила Пшеничникова.
Экперт подчеркнула, что декоративные растения, которые на самом деле противозаконны, являются одной из самых неожиданных ловушек для дачников.
Ранее юрист Вячеслав Рычков предупредил, что за выращивание на участке запрещённых растений не в крупном размере гражданина могут оштрафовать или назначить административный арест на срок до 15 суток, пишет 360.ru.
