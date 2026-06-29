Операторы просят отменить запрет на установку вышек на территории вузов
Российские сотовые операторы «большой четверки» просят Роспотребнадзор отменить запрет на размещение базовых станций связи на территории высших учебных заведений, сообщает «Коммерсант».
В настоящее время в стране более 1 тыс. вузов. Эксперты считают, что запрет на размещение базовых станций затронул более 200 высших учебных заведений. Компании просят исключить запрет из санитарных норм. Инициативу поддерживают в Минцифры.
В 2025 году Минцифры, служба и мобильные операторы достигли соглашения о том, что Роспотребнадзор разрешит установку базовых станций на территории вузов, однако 2 июня служба приняла новый СанПиН. В нем появился запрет на размещение станций на территории вообще всех образовательных учреждений. Роспотребнадзор отмечает, что санитарные правила вступили в силу, но еще могут быть уточнены.
Ранее российские сотовые операторы пожаловались на требования убрать оборудование из образовательных учреждений, Российские сотовые операторы пожаловались на требования убрать оборудование из образовательных учреждений.
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