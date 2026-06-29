Операторы просят отменить запрет на установку вышек на территории вузов

В настоящее время в стране более 1 тыс. вузов. Эксперты считают, что запрет на размещение базовых станций затронул более 200 высших учебных заведений. Компании просят исключить запрет из санитарных норм. Инициативу поддерживают в Минцифры.

В 2025 году Минцифры, служба и мобильные операторы достигли соглашения о том, что Роспотребнадзор разрешит установку базовых станций на территории вузов, однако 2 июня служба приняла новый СанПиН. В нем появился запрет на размещение станций на территории вообще всех образовательных учреждений. Роспотребнадзор отмечает, что санитарные правила вступили в силу, но еще могут быть уточнены.

Ранее российские сотовые операторы пожаловались на требования убрать оборудование из образовательных учреждений, Российские сотовые операторы пожаловались на требования убрать оборудование из образовательных учреждений.

