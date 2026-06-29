«В ЕС и Великобритании нет энергии для кондиционеров, которые необходимы для спасения людей, потому что они отказались от доступной и надежной российской энергии», - заявил политик.

Ранее ВОЗ заявила, что более 1300 человек умерли за неделю в Европе из-за жары, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

