Жара в Европе: Дмитриев припомнил ЕС и Британии отказ от энергии из РФ
29 июня 202606:14
Денис Постольский
Великобритания и Европейский союз отказались от доступной и надежной энергии из России и теперь не могут позволить себе работу кондиционеров, сообщил в соцсети Х спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
«В ЕС и Великобритании нет энергии для кондиционеров, которые необходимы для спасения людей, потому что они отказались от доступной и надежной российской энергии», - заявил политик.
Ранее ВОЗ заявила, что более 1300 человек умерли за неделю в Европе из-за жары, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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