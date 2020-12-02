Россиянам разрешат садиться за руль с 16 лет

МВД РФ прописало в проекте нового регламента по проведению экзаменов на право управления автомобилем допуск к экзаменам с 16 лет.

В документе отмечается, что перед прохождением экзамена несовершеннолетний должен предоставить паспорт, а также письменное согласие одного из его законных представителей, передает РИА ФАН.

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Сейчас водительские права в России можно получать с 18 лет.

Новый регламент должен вступить в силу с 1 апреля 2021 года.

Автоэксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН заявил, что в качестве эксперимента можно попробовать выдавать права с 17 лет, в течение года допуская людей к управлению автомобилем только в присутствии опытного водителя. По его словам, в 16-летнем возрасте получать права еще рано.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Водительские ПраваМВД
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