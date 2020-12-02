Россиянам разрешат садиться за руль с 16 лет

МВД РФ прописало в проекте нового регламента по проведению экзаменов на право управления автомобилем допуск к экзаменам с 16 лет.

В документе отмечается, что перед прохождением экзамена несовершеннолетний должен предоставить паспорт, а также письменное согласие одного из его законных представителей, передает РИА ФАН.