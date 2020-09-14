Автоэксперт оценил идею выдавать права с 16 лет
Автоэксперт в эфире НСН предложил разрешить управлять авто с 17 лет, но в присутствии опытных водителей.
Возрастной ценз управления легковым автомобилем в России нужно снизить до 16 лет, считает депутат Госдумы Василий Власов. Свое предложение он направил начальнику ГУОБДД МВД. Снижая возрастной ценз, следует также разрешить обучаться для получения водительского удостоверения категории B с 15 лет и шести месяцев, заявил Власов.
Автоэксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН заявил, что в качестве эксперимента можно попробовать выдавать права с 17 лет, в течение года допуская людей к управлению автомобилем только в присутствии опытного водителя. По его словам, в 16-летнем возрасте получать права еще рано.
«Меня вполне устраивает нынешняя система, мне кажется, что 18 лет – это тот возраст, когда можно человеку что-то доверить. Хотя эксперименты, которые проводились во многих странах мира, говорят о том, что можно доверить и раньше. Но мне нравится идея, которая тестируется в некоторых государствах, когда пробуют с 17 лет выдавать права. Эти права временные, и юноши или девушки могут управлять автомобилем только в присутствии опытного водителя. Действительно, за этот год человек приобретает некие навыки, а сидящий рядом взрослый поможет исправить ошибки, которые могут возникнуть в ходе управления. В этом аспекте я бы рассмотрел. А с 16 и самостоятельно – нет, я считаю, рановато», - уточнил он.
Предлагая снижение возрастного ценза до 16 лет, депутат Власов полагает, что молодые люди уже могут быть трудоустроены, учиться в другом городе, жить отдельно от семьи. К тому же, по его мнению, такая инициатива позволит вовлечь молодежь в экономические процессы в более раннем возрасте. Желание раньше купить машину преобразуется в желание раньше начать зарабатывать, объяснил он.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+5 449 / сут.
Умерли
18 578+94 / сут.
Выздоровели
876 тыс.+2 690 / сут.
- «Единая Россия» потеряла большинство в горсовете Новосибирска и думе Томска
- СМИ рассказали о нестыковках в заявлениях ФРГ по Навальному
- Куба открылась для иностранных туристов
- Для мигрантов в России предложили ввести «авансовый» налог
- В Японии выбрали преемника Синдзо Абэ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru