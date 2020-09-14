Автоэксперт оценил идею выдавать права с 16 лет

«Меня вполне устраивает нынешняя система, мне кажется, что 18 лет – это тот возраст, когда можно человеку что-то доверить. Хотя эксперименты, которые проводились во многих странах мира, говорят о том, что можно доверить и раньше. Но мне нравится идея, которая тестируется в некоторых государствах, когда пробуют с 17 лет выдавать права. Эти права временные, и юноши или девушки могут управлять автомобилем только в присутствии опытного водителя. Действительно, за этот год человек приобретает некие навыки, а сидящий рядом взрослый поможет исправить ошибки, которые могут возникнуть в ходе управления. В этом аспекте я бы рассмотрел. А с 16 и самостоятельно – нет, я считаю, рановато», - уточнил он.

Предлагая снижение возрастного ценза до 16 лет, депутат Власов полагает, что молодые люди уже могут быть трудоустроены, учиться в другом городе, жить отдельно от семьи. К тому же, по его мнению, такая инициатива позволит вовлечь молодежь в экономические процессы в более раннем возрасте. Желание раньше купить машину преобразуется в желание раньше начать зарабатывать, объяснил он.

