Россиянам разово выплатят по 19 тысяч рублей 28 февраля

Единовременную денежную выплату от Пенсионного фонда получат те россияне, у которых родился ребенок. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Выплаты по больничным могут превысить 140 тысяч рублей в месяц

Так, в 2021 году такую выплату неработающим россиянам выдавали отделения социальной защиты населения. С этого же года полномочия перешли к ПФР. В связи с переходом полномочий многие граждане до сих пор не получили выплаты, хотя они уже были одобрены.

В Пенсионном фонде отметили, что такие пособия поступят на счета граждан до 28 февраля включительно.

Ранее бывший глава Центробанка Сергей Дубинин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что победить бедность социальными выплатами невозможно.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПФРВыплатыРоссия
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