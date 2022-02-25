Россиянам разово выплатят по 19 тысяч рублей 28 февраля
Единовременную денежную выплату от Пенсионного фонда получат те россияне, у которых родился ребенок. Об этом сообщает PRIMPRESS.
Так, в 2021 году такую выплату неработающим россиянам выдавали отделения социальной защиты населения. С этого же года полномочия перешли к ПФР. В связи с переходом полномочий многие граждане до сих пор не получили выплаты, хотя они уже были одобрены.
В Пенсионном фонде отметили, что такие пособия поступят на счета граждан до 28 февраля включительно.
Ранее бывший глава Центробанка Сергей Дубинин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что победить бедность социальными выплатами невозможно.
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