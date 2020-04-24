Россиянам расскажут правила поведения на майских праздниках

Глава правительства России Михаил Мишустин распорядился подготовить свод рекомендаций для россиян по поведению во время майских праздников.

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Премьер-министр напомнил, что в первой половине мая россиянине традиционно отдыхают и ездят на дачу.

«И мне казалось бы разумным, если бы мы могли сделать специальные рекомендации для того, как проводить праздники с учетом всех ограничений», - сказал он.

Ранее в Минздраве России сообщили, что отечестенная вакцина против коронавируса будет готова до конца года, при этом к осени должны создать несколько прототипов, сообщает ОТР.

В свою очередь руководитель Федерального медико-биологического агентства, бывший министр здравоохранения страны Вероника Скворцова сегодня заявила, что Россия может выйти на плато по распространению коронавируса уже на следующей неделе.

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Майские ПраздникиПравительство РоссииМихаил Мишустин
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