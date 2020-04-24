Российский регион решился на открытие всех магазинов и парикмахерских
Власти Калининградской области приняли решение об открытии всех непродовольственных магазинов, а также салонов красоты и парикмахерских, которые быди закрыты из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил губернатор региона Антон Алиханов.
Глава региона уточнил, что магазины откроют двери с 29 апреля, а салоны красоты и парикмахерские — с 4 мая. При этом режим самоизоляции будет обязательным для лиц старше 65 лет и гражднам с с хроническими заболеваниями, передает РИА ФАН.
Ранее на некоторы послабления пошли власти и других регионов. Так в Тверской области начнут работать отделения МФЦ, ветеринарные клиники, лизинговые компании, прачечные и химчистки, магазинов одежды, обуви и мебели, а также спортивных, книжных и цветочных магазинов.
В Крыму с 1 мая откроются некоторые предприятия торговли и сферы услуг. В частности, начнут работать салоны красоты, хозяйственые и автомагазины, ремонтные мастерские.
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