Россиянам назвали продукты, которые лучше купить перед Новым годом

Некоторые продукты к Новому году, как правило, дорожают, поэтому лучше приобрести их заранее. Об этом «ФедералПресс» заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

По его словам, это масло и сыр, красная икра, морепродукты и деликатесы, алкоголь, мандарины и апельсины. Он отметил, что цены на них к Новому году могут вырасти из-за повышения спроса, а купив их заранее можно сэкономить.

«В то же время, в качестве основных факторов ожидаемого повышения... выступают рост стоимости сырья, материалов и топлива, а также расходов на оплату труда», – указал эксперт.

Морковкин добавил, что есть и продукты, на которые ожидается снижение цены. В частности, это крупы и макароны.

Ранее президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий (ВАРПЭ) Герман Зверев заявил, что в преддверии Нового года мошенники активно предлагают россиянам поддельную икру, приманивая их низкой ценой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

