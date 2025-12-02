Россиянам назвали продукты, которые лучше купить перед Новым годом

По его словам, это масло и сыр, красная икра, морепродукты и деликатесы, алкоголь, мандарины и апельсины. Он отметил, что цены на них к Новому году могут вырасти из-за повышения спроса, а купив их заранее можно сэкономить.

«В то же время, в качестве основных факторов ожидаемого повышения... выступают рост стоимости сырья, материалов и топлива, а также расходов на оплату труда», – указал эксперт.

Морковкин добавил, что есть и продукты, на которые ожидается снижение цены. В частности, это крупы и макароны.

Ранее президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий (ВАРПЭ) Герман Зверев заявил, что в преддверии Нового года мошенники активно предлагают россиянам поддельную икру, приманивая их низкой ценой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

