Россиянам рассказали, сколько потребуется уколов вакцины от аллергии

Новая вакцина от аллергии на пыльцу березы столкнется с бюрократией, однако ее все же планируют включить в ОМС, сказал НСН Владимир Болибок.

От одного укола вакцины иммунитет к аллергенам не выработается, потребуется от трех до пяти уколов, сказал НСН аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, добавив, что новая отечественная вакцина пока недоступна для детей.

Инновационная российская вакцина от аллергии на пыльцу березы может стать доступной для пациентов уже в ближайший год, рассказал ТАСС вице-президент Общества врачей России Эрик Праздников. Он добавил, что речь идет о принципиально новом подходе к созданию лекарства на молекулярном уровне. По его словам, сейчас все важные для диагностики причин аллергии препараты производятся в России. Болибок рассказал, чем новая вакцина отличается от существующих.

«За один укол точно нельзя будет получить иммунитет к аллергии. Это же вакцина. Как любая вакцина, она действует после ревакцинаций. Чтобы выработать стойкий иммунитет, будет требоваться несколько уколов с определенным интервалом. Сейчас известно, что будет требоваться от трех до пяти уколов. Инновационность этой вакцины заключается в том, что ученые-разработчики определили, что сама молекула белка, вызывающая аллергию, довольно большая. Стало ясно, что участки молекулы, отвечающие за саму аллергию, и участки, которые отвечают за развитие нормального иммунитета к этому белку, — разные. Поэтому в вакцину они взяли именно те участки, которые отвечают за нормальный иммунитет. Насколько я помню, в вакцине еще будут использоваться кусочки аллергенов на яблоки. Также там будет специальный белок, который усиливает иммунитет. Надеемся, что вакцина уже в этом году пройдет клинические испытания и получит регистрационное удостоверение», — сказал собеседник НСН.
Он также указал на бюрократические проволочки, с которыми вынуждена будет столкнуться новая отечественная вакцина.

Вакцину предполагается включить в программу ОМС, но особенность заключается в том, что для доступности вакцины ее сначала должны медицинские учреждения закупить. Опять мы утыкаемся не в фармакологическую проблему, а в организационную. Здесь очень много нюансов. Постмаркетинговые дела, так сказать. Также у нас большой контингент детей, а эта вакцина пока 18+. Пока неизвестно, когда эта вакцина будет доступна для детей», — добавил Болибок.

Ранее заслуженный врач России, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил в пресс-центре НСН, что после зимы всегда рекомендуется проведение генеральной уборки в квартире, чтобы вычистить всю пыль из всех щелей и мебели, которая также может провоцировать аллергию.

