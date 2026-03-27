Инновационная российская вакцина от аллергии на пыльцу березы может стать доступной для пациентов уже в ближайший год, рассказал ТАСС вице-президент Общества врачей России Эрик Праздников. Он добавил, что речь идет о принципиально новом подходе к созданию лекарства на молекулярном уровне. По его словам, сейчас все важные для диагностики причин аллергии препараты производятся в России. Болибок рассказал, чем новая вакцина отличается от существующих.

«За один укол точно нельзя будет получить иммунитет к аллергии. Это же вакцина. Как любая вакцина, она действует после ревакцинаций. Чтобы выработать стойкий иммунитет, будет требоваться несколько уколов с определенным интервалом. Сейчас известно, что будет требоваться от трех до пяти уколов. Инновационность этой вакцины заключается в том, что ученые-разработчики определили, что сама молекула белка, вызывающая аллергию, довольно большая. Стало ясно, что участки молекулы, отвечающие за саму аллергию, и участки, которые отвечают за развитие нормального иммунитета к этому белку, — разные. Поэтому в вакцину они взяли именно те участки, которые отвечают за нормальный иммунитет. Насколько я помню, в вакцине еще будут использоваться кусочки аллергенов на яблоки. Также там будет специальный белок, который усиливает иммунитет. Надеемся, что вакцина уже в этом году пройдет клинические испытания и получит регистрационное удостоверение», — сказал собеседник НСН.