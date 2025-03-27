Россиянам рассказали, сколько потребуется денег, чтобы не работать
Россияне, которые не желают работать, должны накопить денег на 25 лет жизни. Такое заявление в беседе с «Газетой.Ru» сделал зампред экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.
По его словам, такой размер сбережений, даже при доходности 4% в год, позволит обеспечить тот уровень жизни, к которому привык человек.
«Чем раньше начать приумножать сбережения, тем больше можно вкладываться в рискованные акции, паи ПИФов, недвижимость, облигации коммерческих предприятий», - подчеркнул эксперт.
Мехтиев добавил, что инфляция способна обесценить не только текущие доходы, но и накопления.
Ранее экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что россиянам необходимо заранее озаботиться созданием финансовой основы для достойной старости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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