Россиянам рассказали, сколько потребуется денег, чтобы не работать

По его словам, такой размер сбережений, даже при доходности 4% в год, позволит обеспечить тот уровень жизни, к которому привык человек.

«Чем раньше начать приумножать сбережения, тем больше можно вкладываться в рискованные акции, паи ПИФов, недвижимость, облигации коммерческих предприятий», - подчеркнул эксперт.

Мехтиев добавил, что инфляция способна обесценить не только текущие доходы, но и накопления.

Ранее экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что россиянам необходимо заранее озаботиться созданием финансовой основы для достойной старости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

