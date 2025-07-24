Почему цены на лекарства не вырастут вместе с долларом

В России 50% рынка лекарств регулируется государством, цены фиксированы, чтобы их повысить, нужно пройти определенную процедуру в Минздраве и ФАС, пояснил НСН генеральный директор компании DSM Group Сергей Шуляк.


Изменение курса валют прямо не влияет на изменение стоимости лекарственных препаратов, заявил в беседе с НСН генеральный директор компании DSM Group Сергей Шуляк.

Лекарства в России, в первую очередь импортные, могут подорожать на 20% во втором полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, спрогнозировал эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев, сообщает «Газета.Ru». По его словам, сейчас рост цен на лекарства в России связан со сложностями их доставки, а в ближайшие месяцы с высокой вероятностью добавится еще и естественный рост цен вслед за курсами валют. Шуляк назвал такие расчеты неверными.

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«Это абсолютно неправильные расчеты. Пускай ребята занимаются особенным рынком, а фарму оставят профессионалам. В России 50% рынка в стоимостном выражении регулируется государством, цены фиксированы, и, соответственно, для того, чтобы их повысить, нужно пройти определенную процедуру в Минздраве и Федеральной антимонопольной службе. К тому же, при недавнем снижении валютного курса евро и доллара никакого падения цен на лекарственные препараты не произошло, что говорит о стабильности этого рынка», - пояснил эксперт.

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По его словам, в формировании цен на лекарственные препараты задействованы другие механизмы.

«Если даже валюта и поползет вверх, всё это очень медленно отразится на динамике цен на лекарства. Рост курса валют прямо не влияет на изменение стоимости лекарственных препаратов. В данном случае задействованы и реализуются совсем другие механизмы. Я очень не люблю, когда люди, не разбирающиеся в ситуации, начинают хайповать на проблемных вещах. А здравоохранение и лекарственные препараты – это очень чувствительная социальная тема. И хайповать на ней – это, конечно, последнее дело», - добавил Шуляк.

Ранее в России цены на жизненно важные лекарства не росли выше инфляции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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