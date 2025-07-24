По его словам, в формировании цен на лекарственные препараты задействованы другие механизмы.

«Если даже валюта и поползет вверх, всё это очень медленно отразится на динамике цен на лекарства. Рост курса валют прямо не влияет на изменение стоимости лекарственных препаратов. В данном случае задействованы и реализуются совсем другие механизмы. Я очень не люблю, когда люди, не разбирающиеся в ситуации, начинают хайповать на проблемных вещах. А здравоохранение и лекарственные препараты – это очень чувствительная социальная тема. И хайповать на ней – это, конечно, последнее дело», - добавил Шуляк.

Ранее в России цены на жизненно важные лекарства не росли выше инфляции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

