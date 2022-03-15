Россиянам рассказали об отсутствии дефицита продуктов на складах

В России на товарных складах ретейлеров нет дефицита продуктов. Об этом сообщает ряд СМИ.

В Х5 Retail Group отметили, что в торговых сетях достаточно продукции для удовлетворения спроса, так как поставки в магазины осуществляются регулярно.

В «Ленте» также подчеркнули, что совместно с поставщиками продолжают обеспечение высокого уровня доступности товаров в точках по всей стране согласно плану поставок.