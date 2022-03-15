Россиянам рассказали об отсутствии дефицита продуктов на складах
В России на товарных складах ретейлеров нет дефицита продуктов. Об этом сообщает ряд СМИ.
В Х5 Retail Group отметили, что в торговых сетях достаточно продукции для удовлетворения спроса, так как поставки в магазины осуществляются регулярно.
В «Ленте» также подчеркнули, что совместно с поставщиками продолжают обеспечение высокого уровня доступности товаров в точках по всей стране согласно плану поставок.
Представители компании добавили, что могут пересмотреть условия сотрудничества с партнерами в рамках выставления штрафов за недопоставку товаров, оплаты продукции и сокращения сроков изменения закупочных цен.
Ранее вице-президент Гильдии пекарей и кондитеров, председатель совета директоров холдинга «Конфаэль» Ирина Эльдарханова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что цены на отечественные сладости будут расти постепенно, иначе торговые сети их не примут.
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