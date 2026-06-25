Россиянам объяснили, почему выгоднее уходить в отпуск в июле
Июль станет единственным в 2026 году месяцем с максимальным числом рабочих дней. Поэтому отпуск в середине лета будет выгоднее, чем в конце. Об этом сайту aif.ru рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Он привёл в пример работника, чья месячная заработная плата составляет 105 тысяч рублей, а средний дневной заработок равен 3,3 тысячам рублей. В случае 14-дневного отпуска с 13 по 26 июля будет выплачено 46,2 тысячи рублей отпускных, а также 59,4 тысячи рублей за оставшиеся 13 рабочих дней. Всего - 105,6 тысячи рублей.
Балынин отметил, что за отпуск с 10 по 23 августа этот же работник получит 46,2 тысячи рублей, а за оставшиеся 11 рабочих ему выплатят 55 тысяч рублей.
«Соответственно, сумма выплат отпускных и заработной платы составит 101,2 тысячи рублей. Разница между июльским и августовским сценарием - 4,4 тысячи рублей», - заключил эксперт.
Ранее доктор психологических наук Дмитрий Ягудин заявил, что одной недели отпуска часто недостаточно для полноценного восстановления после сильного выгорания на работе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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