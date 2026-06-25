Россиянам объяснили, почему выгоднее уходить в отпуск в июле

Он привёл в пример работника, чья месячная заработная плата составляет 105 тысяч рублей, а средний дневной заработок равен 3,3 тысячам рублей. В случае 14-дневного отпуска с 13 по 26 июля будет выплачено 46,2 тысячи рублей отпускных, а также 59,4 тысячи рублей за оставшиеся 13 рабочих дней. Всего - 105,6 тысячи рублей.

Балынин отметил, что за отпуск с 10 по 23 августа этот же работник получит 46,2 тысячи рублей, а за оставшиеся 11 рабочих ему выплатят 55 тысяч рублей.

«Соответственно, сумма выплат отпускных и заработной платы составит 101,2 тысячи рублей. Разница между июльским и августовским сценарием - 4,4 тысячи рублей», - заключил эксперт.

Ранее доктор психологических наук Дмитрий Ягудин заявил, что одной недели отпуска часто недостаточно для полноценного восстановления после сильного выгорания на работе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

