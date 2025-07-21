Частный дом загорелся в Подмосковье после падения беспилотника
Частный дом загорелся в Московской области в результате падения обломков сбитого вражеского дрона. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
По его словам, инцидент произошёл в Ивантеевке (городской округ Пушкино) на улице Басова. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
«В момент взрыва в доме находился мужчина - он смог самостоятельно эвакуироваться, его осматривают медики», - указал губернатор.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские дроны атаковали несколько населенных пунктов региона, в результате были повреждены частные дома и объекты хозяйственной инфраструктуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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