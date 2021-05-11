Россиянам рассказали об актуальных предпочтениях работодателей

Диплома о высшем образовании в нынешних условиях недостаточно для приёма на работу. Такое мнение высказала основатель компании-разработчика цифровой платформы «Работающий эмоциональный интеллект» Елена Хлевная. Она подчеркнула, что этот документ, по-прежнему, необходим для успешной карьеры, но его ценность снижается.

Специалист пояснила, что время стабильности в какой-то одной профессиональной области ушло. Хлевная отметила, что сейчас всё больше работодателей при приёме на работу в первую очередь обращают внимание на достижения и способность получать новые знания.

«Очень важны опыт и достижения на предыдущих местах работы, которыми человек может похвастаться. Образования уже мало что определяет. Во время собеседования для работодателя более важной становится способность человека постоянно учиться, совершенствоваться, приобретать опыт», – цитирует эксперта «Радио 1».

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А ранее стало известно, что большинству россиян понравилось работать удаленно. Как пишет ТАСС, ссылаясь на исследование, поведенное одним из крупнейших банков, главными преимуществами такого формата занятости наши соотечественники назвали экономию времени на дорогу и существенное сокращение расходов. Так, к «удаленке» положительно отнеслись около 88% опрошенных.

Последний год удаленно на постоянной основе работали 54% респондентов. Еще 22% трудились так около полугода, возвращаясь в офис периодически.

Более эффективным рабочий процесс в домашних условиях назвали 33% участников исследования — нет отвлечения на офисный шум и разговоры коллег.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТрудоустройствоВысшее ОбразованиеРабота
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