Россиянам рассказали об актуальных предпочтениях работодателей

Диплома о высшем образовании в нынешних условиях недостаточно для приёма на работу. Такое мнение высказала основатель компании-разработчика цифровой платформы «Работающий эмоциональный интеллект» Елена Хлевная. Она подчеркнула, что этот документ, по-прежнему, необходим для успешной карьеры, но его ценность снижается.

Специалист пояснила, что время стабильности в какой-то одной профессиональной области ушло. Хлевная отметила, что сейчас всё больше работодателей при приёме на работу в первую очередь обращают внимание на достижения и способность получать новые знания.

«Очень важны опыт и достижения на предыдущих местах работы, которыми человек может похвастаться. Образования уже мало что определяет. Во время собеседования для работодателя более важной становится способность человека постоянно учиться, совершенствоваться, приобретать опыт», – цитирует эксперта «Радио 1».