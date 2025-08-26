Автовладельцев призвали не смешивать разные моторные масла
Смешивание разных моторных масел может серьёзно навредить двигателю автомобиля. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила сооснователь сети умных автосервисов «Вилгуд» Барно Турсунова.
По её словам, особенно опасно сочетание синтетических и минеральных масел, а также масел, которые имеют разные классы вязкости. В итоге можно получить перегрев деталей и забитый эмульсией и осадком масляный фильтр.
«Практика смешения моторных масел может привести к снижению эффективности присадок и ухудшению смазывающих свойств, что напрямую повышает риск износа и повреждения двигателя», — указала эксперт.
Турсунова добавила, что при обнаружении не соответствующего спецификациям масла, дилер может отказать автовладельцу в гарантийном ремонте.
Ранее россиян призвали не заправлять автомобиль 92-м бензином вместо 95-го, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
