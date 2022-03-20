Россиянам рассказали о проблемах в работе смартфонов из-за VPN

«Установка и использование VPN на смартфоне на качество сотовой связи влияния не окажет, так как VPN-соединение использует сотовую сеть в качестве транспорта, и именно она определяет верхнюю границу по качеству. Что касается мобильного интернета… то здесь качество уже может пострадать», — считает главный архитектор, руководитель проектного офиса и центра компетенции Getmobit Василий Шубин.

По словам эксперта, при использовании VPN трафик уже не передается по кратчайшему пути между ресурсом и пользователем. Дело в том, что VPN формирует дополнительные накладные расходы по шифрованию трафика и влияние точки выхода в интернет из VPN сети. При этом она у нее может быть низкая производительность и более высокие задержки.

«На качество голосовых вызовов и качество мобильного интернета от вышки к устройству факт установки VPN-клиента и подключения VPN-соединения влиять не может. Но точно влияет на конечную скорость интернета, так как на пути данных появляется дополнительный шаг. Насколько сильно это влияние — зависит от VPN сервиса», — пояснил заместитель руководителя проекта «Рутокен VPN» (Компания «Актив») Дмитрий Тимофеевский.

Ранее главный разработчик сайта kremlin.ru Артём Геллер рассказал, что бесплатные сервисы VPN могут без ведома пользователей похищать их личную информацию, поэтому лучше использовать более надежные платные сервисы.

