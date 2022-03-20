Эксперт предупредила об опасности онлайн-оплат через VPN

При проведении платежей через непроверенный VPN на сайте с аббревиатурой http в адресной строке ресурса платежные данные могут быть перехвачены провайдером VPN, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию по кибербезопасности Angara Security.

Эксперт назвал опасность сервисов VPN

Безопасность гарантирует наличие доверенного сертификата, о чем указывает аббревиатура https в адресной строке сайта.

При платеже на сайте с аббревиатурой http такой шифровки данных нет, и они могут быть перехвачены.

Бесплатные сервисы VPN могут без ведома пользователей похищать их личную информацию, поэтому лучше использовать более надежные платные сервисы. Также при выборе компании, занимающихся предоставлением VPN-сервисов, стоит остановиться на той, которая работает на рынке давно.

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