Эксперт предупредила об опасности онлайн-оплат через VPN
При проведении платежей через непроверенный VPN на сайте с аббревиатурой http в адресной строке ресурса платежные данные могут быть перехвачены провайдером VPN, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию по кибербезопасности Angara Security.
Безопасность гарантирует наличие доверенного сертификата, о чем указывает аббревиатура https в адресной строке сайта.
При платеже на сайте с аббревиатурой http такой шифровки данных нет, и они могут быть перехвачены.
Бесплатные сервисы VPN могут без ведома пользователей похищать их личную информацию, поэтому лучше использовать более надежные платные сервисы. Также при выборе компании, занимающихся предоставлением VPN-сервисов, стоит остановиться на той, которая работает на рынке давно.
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