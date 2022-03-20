Эксперт предупредила об опасности онлайн-оплат через VPN

Безопасность гарантирует наличие доверенного сертификата, о чем указывает аббревиатура https в адресной строке сайта.

При платеже на сайте с аббревиатурой http такой шифровки данных нет, и они могут быть перехвачены.

Бесплатные сервисы VPN могут без ведома пользователей похищать их личную информацию, поэтому лучше использовать более надежные платные сервисы. Также при выборе компании, занимающихся предоставлением VPN-сервисов, стоит остановиться на той, которая работает на рынке давно.

