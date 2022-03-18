Разработчик сайта Кремля посоветовал россиянам создать собственный VPN

Бесплатные сервисы VPN могут без ведома пользователей похищать их личную информацию, поэтому лучше использовать более надежные платные сервисы. Об этом рассказал главный разработчик сайта kremlin.ru Артём Геллер.

По его словам, платные VPN более безопасны и в них нет рекламы. Однако самым хорошим способом будет воспользоваться помощью друга-программиста, который поможет настроить собственный VPN-сервис и подключиться к нему.

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Также при выборе компании, занимающихся предоставлением VPN-сервисов, стоит остановиться на той, которая работает на рынке давно, сказал Геллер NEWS.ru.

Аккаунты россиян и их счета на криптобиржах могут быть заблокированы, также оттуда могут безнаказанно украсть накопления, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» вице-президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Денис Бушнов.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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