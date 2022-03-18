Разработчик сайта Кремля посоветовал россиянам создать собственный VPN

Бесплатные сервисы VPN могут без ведома пользователей похищать их личную информацию, поэтому лучше использовать более надежные платные сервисы. Об этом рассказал главный разработчик сайта kremlin.ru Артём Геллер.

По его словам, платные VPN более безопасны и в них нет рекламы. Однако самым хорошим способом будет воспользоваться помощью друга-программиста, который поможет настроить собственный VPN-сервис и подключиться к нему.