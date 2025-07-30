Россиянам рассказали о преимуществе отечественной вакцины от менингита

Не стоит ждать появления отечественной вакцины от менингококковой инфекции ранее 2027 года, заявил в беседе с НСН директор научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Препарат против менингококковой инфекции разработан Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток, сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Сейчас он находится на этапе клинических исследований, а уже к концу года планируется подача на государственную регистрацию. Если все пройдет успешно, то вакцина будет доступна для применения в 2027 году. Она будет производиться в России по полному циклу, начиная с этапа получения активной фармацевтической субстанции. Викулов подчеркнул, что сначала российская вакцина должна доказать свою эффективность и безопасность в соответствующих исследованиях.

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«Для проведения клинических исследований новой отечественной вакцины требуется время. Срок в два года для реализации данного проекта вполне нормальный. Быстрее сделать очень сложно. В отношении вакцины от COVID-19 удалось сократить сроки, потому что использовалась отработанная технология, на основе которой ранее были созданы вакцины для иммунопрофилактики вируса Эбола. В отношении менингококка она не подойдет, поэтому раньше 2027 года не стоит ждать её появления», - предупредил Викулов.

По его словам, для включения нового препарата в Национальный календарь прививок также потребуется определенное время.

«В Национальный календарь прививок новую вакцину включат, только после того, как будет выполнено требование к подаче досье. Сначала она должна доказать свою эффективность и безопасность в соответствующих исследованиях. Если всё будет хорошо, при необходимости её могут включить в Национальный календарь прививок по ускоренной схеме», - добавил Викулов.

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Врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с НСН назвал главное преимущество российской вакцины над зарубежными аналогами.

«По российской вакцине можно будет что-либо сказать только после того, как станет полностью понятен её состав, когда появится доступ к работам, связанным с её испытаниям. Французская вакцина «Менактра» - очень дорогая, если отечественный препарат будет дешевле, то будет замечательно», - отметил Тимаков.

Ранее в России стартовали клинические исследования онковакцины «Энтеромикс», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Алексей Коновалов
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