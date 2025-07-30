«Для проведения клинических исследований новой отечественной вакцины требуется время. Срок в два года для реализации данного проекта вполне нормальный. Быстрее сделать очень сложно. В отношении вакцины от COVID-19 удалось сократить сроки, потому что использовалась отработанная технология, на основе которой ранее были созданы вакцины для иммунопрофилактики вируса Эбола. В отношении менингококка она не подойдет, поэтому раньше 2027 года не стоит ждать её появления», - предупредил Викулов.

По его словам, для включения нового препарата в Национальный календарь прививок также потребуется определенное время.

«В Национальный календарь прививок новую вакцину включат, только после того, как будет выполнено требование к подаче досье. Сначала она должна доказать свою эффективность и безопасность в соответствующих исследованиях. Если всё будет хорошо, при необходимости её могут включить в Национальный календарь прививок по ускоренной схеме», - добавил Викулов.