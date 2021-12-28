В Москве мошенник внес 12 млн рублей сувенирными купюрами в банк
Житель Москвы положил в банкомат сувенирные купюры, а потом их обналичил. Об этом сообщает телеканал Рент ТВ.
По словам источника, инцидент произошел на Каланчевской улице. Злоумышленник внес в банкомат около 12,7 млн рублей пятитысячными купюрами. При этом на купюрах было указано, что они «не являются платёжным средством».
Позже мошенник обналичил внесенные фальшивые средства в другом банкомате. Через несколько часов сотрудники банка обнаружили проблему и обратились в полицию. Банкоматом какого банка воспользовался злоумышленник пока не сообщается.
Ранее в Москве мошенники смогли украсть почти 4 млн рублей, пользуясь поддельными купюрами.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,4 млн+21 922 / сут.
Умерли
306 тыс.+935 / сут.
Выздоровели
9,3 млн+43 961 / сут.
- Россиянка Костенюк впервые стала чемпионкой мира по быстрым шахматам
- «Говорил как гражданин РФ»: Кадыров объяснил свои слова о присоединении Украины
- В Италии зафиксирован новый суточный максимум по заражениям COVID
- В Подмосковье появятся сертификаты реновации
- Замдиректора ФСИН Якунин освобожден от должности
- Захарова: РФ не намерена возвращаться к «железному занавесу» с Западом
- Шеф-повар рассказал о правильной закуске к крепкому алкоголю
- Врач заявил о продолжении пандемии COVID-19 в 2022 году
- В Москве мошенник внес 12 млн рублей сувенирными купюрами в банк
- В «Мемориале» намерены продолжить работу после ликвидации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru