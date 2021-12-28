В Москве мошенник внес 12 млн рублей сувенирными купюрами в банк

По словам источника, инцидент произошел на Каланчевской улице. Злоумышленник внес в банкомат около 12,7 млн рублей пятитысячными купюрами. При этом на купюрах было указано, что они «не являются платёжным средством».

Позже мошенник обналичил внесенные фальшивые средства в другом банкомате. Через несколько часов сотрудники банка обнаружили проблему и обратились в полицию. Банкоматом какого банка воспользовался злоумышленник пока не сообщается.

Ранее в Москве мошенники смогли украсть почти 4 млн рублей, пользуясь поддельными купюрами.

