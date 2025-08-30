Депутат Нилов: В России 31 декабря будет выходным днем

Среда, 31 декабря в текущем году станет выходным днем в России. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов в беседе с РИА Новости.

Парламентарий напомнил, что выходной 5 января 2025 года совпал с нерабочими праздничными днями, и правительство перенесло день отдыха на 31 декабря. В соответствии с трудовым законодательством грядущие новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го. Как указал Нилов, пятница, 9 января была рабочим днем, за которым следовало еще два выходных.

«Правительство... абсолютно логично предложило девятое января также сделать выходным, в связи с тем, что произошло наложение нерабочих праздничных дней на выходные дни. И тем самым обеспечить непрерывный отдых в 2026 году с 1 по 11 января включительно», - поделился парламентарий.

Депутат добавил, что баланс нерабочих и рабочих дней в трудовом кодексе не был нарушен.

Ранее Минтруд разработал проект постановления о календаре праздничных и выходных дней на следующий год. Документ предусматривает, что новогодние каникулы продлятся 12 дней, кроме того, пять раз запланированы трехдневные выходные для россиян.

