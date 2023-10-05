Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества через мессенджеры

Злоумышленники отправляют сообщения потенциальным жертвам в мессенджерах. В них говорится, что якобы произошла утечка персональных данных, в результате средства сотрудников могут быть похищены, на их имя могут оформить кредиты. Затем жертве звонят и, представляясь сотрудниками службы безопасности компании или банка, просят самостоятельно снять средства и перевести их через банкомат на некие «безопасные счета», часть передать «курьеру». После кражи денег мошенники исчезают.

Ранее специалисты по кибербезопасности сообщили, что телефонные мошенники начали предлагать россиянам от лица сотрудников портала «Госуслуг» «привязать» их QR-коды к странице пользователей.



