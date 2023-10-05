Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества через мессенджеры
Мошенники, представляясь руководителями компаний, начали сообщать сотрудникам якобы об утечке персональных данных и предлагать «спасти» свои деньги. Перевод средств при этом происходит через банкомат. О новом способе мошенничества сообщила пресс-служба ВТБ. Атаки по подобному сценарию были даже на сотрудников правоохранительных органов.
Злоумышленники отправляют сообщения потенциальным жертвам в мессенджерах. В них говорится, что якобы произошла утечка персональных данных, в результате средства сотрудников могут быть похищены, на их имя могут оформить кредиты. Затем жертве звонят и, представляясь сотрудниками службы безопасности компании или банка, просят самостоятельно снять средства и перевести их через банкомат на некие «безопасные счета», часть передать «курьеру». После кражи денег мошенники исчезают.
Ранее специалисты по кибербезопасности сообщили, что телефонные мошенники начали предлагать россиянам от лица сотрудников портала «Госуслуг» «привязать» их QR-коды к странице пользователей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru