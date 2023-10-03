«Всегда есть лобби»: Милонов объяснил, почему не запрещают рекламу ясновидящих
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что большинство экстрасенсов – это «конченные мошенники», сообщает Газета.Ru.
По его мнению, единственный способ «выскоблить» такую деятельность заключается в запрете рекламы эзотерических услуг, что он также предлагал.
Комментируя подобную инициативу «Коммунистов России» парламентарий допустил, что закон о запрете рекламы ясновидящих, ведьм и экстрасенсов могут специально «тормозить», так как «всегда существует лобби».
«Возможно, кто-то может затормозить принятие этого закона, тоже пользуясь этими услугами... их рынок огромный, бюджет астрологических услуг выше, чем бюджет, по-моему, города Санкт-Петербурга... Это огромный бизнес, огромная сфера и, соответственно, где есть огромный бизнес, всегда есть лоббисты», — заключил Милонов.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов рассказал «Радиоточке НСН», что за рекламу экстрасенсорики нужно предусмотреть ту же ответственность, что и за экстремистский контент.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru