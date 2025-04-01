Зарплаты губернаторов и вице-премьеров приравняют к планке 300-500 тысяч рублей
Чтобы эффективно бороться с коррупцией, нужно довести зарплаты высокопоставленных госслужащих до 3-5 млн рублей, а не приравнивать их к существующей базовой ставке, сказал НСН Илья Гращенков.
Указ президента России Владимира Путина, по всей видимости, предусматривает приведение средних зарплат губернаторов и вице-премьеров к базовой ставке в размере 300-500 тысяч рублей, однако для эффективной борьбы с коррупцией эта цифра должна быть на порядок выше. Об этом НСН заявил глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков.
Владимир Путин ранее подписал указ «О денежном вознаграждении высших должностных лиц субъектов России». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов. Распоряжение уравнивает зарплаты глав регионов с зарплатами вице-премьеров России. Высшие должностные лица субъектов станут получать вице-премьерские зарплаты с 1 января 2026 года. Гращенков предположил, что зарплаты приравняют к базовой ставке, которая составляет 300-500 тысяч рублей.
«В разных ведомствах, в зависимости от своего статуса министерства или федерального агентства, зарплаты всегда были разные. В самих министерствах тоже зарплаты не везде одинаковые. Вице-премьеры могут получать и по 800 тысяч рублей, и по миллиону рублей, и даже больше, а где-то зарплата первых лиц — на уровне 200-300 тысяч рублей. Достаточно высокие зарплаты в финансовом блоке, а среди самых бедных министерств, например, Минтруд. Если говорить о губернаторах, то у них зарплата, в зависимости от региона, 150-250 тысяч рублей. Есть разного рода надбавки, в зависимости от статуса, от классного чина, от выслуги лет и так далее. Думаю, равнять будут с базовой ставкой, которая составляет 300-500 тысяч рублей, тем более, что и у депутатов примерно такие же зарплаты», — сказал Гращенков.
Впрочем, отметил собеседник НСН, уровень зарплат высокопоставленных чиновников должен составлять 3-5 млн рублей, чтобы можно было говорить о борьбе с коррупцией.
«На должности высших должностных лиц назначают людей, которые решили свои базовые финансовые вопросы, для них зарплата не является ключевым мотиватором. Вместе с тем очень часто получается, что реальный доход и расходы чиновников не сходятся, если верить декларациям, где годовая зарплата указывается на уровне максимум 5-6 млн рублей. Приходится что-то записывать на родственников, на супругов, еще на кого-то. Если увеличить зарплаты, то все будет выглядеть более правдоподобно. Понятно, что министерства занимаются многомиллиардным распределением средств, где у каждого начальника департамента, который получает 100 тысяч рублей, миллиардные бюджеты. При этом мы хотим бороться с коррупцией. Уровень зарплаты государственных и частных топ-менеджеров должен быть примерно одинаковым, сравнимым с западными, на уровне 3-5 млн рублей. Тогда можно будет говорить о борьбе с коррупцией. К тому же за такие деньги на должность придет более компетентный специалист», — заключил он.
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