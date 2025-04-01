Зарплаты губернаторов и вице-премьеров приравняют к планке 300-500 тысяч рублей

«В разных ведомствах, в зависимости от своего статуса министерства или федерального агентства, зарплаты всегда были разные. В самих министерствах тоже зарплаты не везде одинаковые. Вице-премьеры могут получать и по 800 тысяч рублей, и по миллиону рублей, и даже больше, а где-то зарплата первых лиц — на уровне 200-300 тысяч рублей. Достаточно высокие зарплаты в финансовом блоке, а среди самых бедных министерств, например, Минтруд. Если говорить о губернаторах, то у них зарплата, в зависимости от региона, 150-250 тысяч рублей. Есть разного рода надбавки, в зависимости от статуса, от классного чина, от выслуги лет и так далее. Думаю, равнять будут с базовой ставкой, которая составляет 300-500 тысяч рублей, тем более, что и у депутатов примерно такие же зарплаты», — сказал Гращенков.

Впрочем, отметил собеседник НСН, уровень зарплат высокопоставленных чиновников должен составлять 3-5 млн рублей, чтобы можно было говорить о борьбе с коррупцией.

«На должности высших должностных лиц назначают людей, которые решили свои базовые финансовые вопросы, для них зарплата не является ключевым мотиватором. Вместе с тем очень часто получается, что реальный доход и расходы чиновников не сходятся, если верить декларациям, где годовая зарплата указывается на уровне максимум 5-6 млн рублей. Приходится что-то записывать на родственников, на супругов, еще на кого-то. Если увеличить зарплаты, то все будет выглядеть более правдоподобно. Понятно, что министерства занимаются многомиллиардным распределением средств, где у каждого начальника департамента, который получает 100 тысяч рублей, миллиардные бюджеты. При этом мы хотим бороться с коррупцией. Уровень зарплаты государственных и частных топ-менеджеров должен быть примерно одинаковым, сравнимым с западными, на уровне 3-5 млн рублей. Тогда можно будет говорить о борьбе с коррупцией. К тому же за такие деньги на должность придет более компетентный специалист», — заключил он.

Ранее руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин напомнил, что все без исключения работодатели в России обязаны проводить индексацию заработных плат. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

