Россиянам рассказали о часто возникающих болезнях после COVID-19

Профессор кафедры педиатрии, главный специалист по инфекционным болезням детей Минздрава Московской области Елена Мескина также отметила, что после COVID-19 могут возникать различные заболевания нервной системы, артриты, полирадикулопатия и иные болезни суставов.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что редкие осложнения после инфекционных заболеваний в виде грибковых болезней обычно возникают у людей с проблемным иммунитетом.