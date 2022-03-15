Россиянам рассказали о часто возникающих болезнях после COVID-19
После перенесенного коронавируса у людей наиболее часто проявляются сбой в работе щитовидной железы и сахарный диабет. Об этом сообщает издание Ura.ru со ссылкой на главного врача клиники «Твой доктор», российского терапевта Татьяну Романенко.
Профессор кафедры педиатрии, главный специалист по инфекционным болезням детей Минздрава Московской области Елена Мескина также отметила, что после COVID-19 могут возникать различные заболевания нервной системы, артриты, полирадикулопатия и иные болезни суставов.
Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что редкие осложнения после инфекционных заболеваний в виде грибковых болезней обычно возникают у людей с проблемным иммунитетом.
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