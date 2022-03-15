Россиянам рассказали о часто возникающих болезнях после COVID-19

После перенесенного коронавируса у людей наиболее часто проявляются сбой в работе щитовидной железы и сахарный диабет. Об этом сообщает издание Ura.ru со ссылкой на главного врача клиники «Твой доктор», российского терапевта Татьяну Романенко.

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Профессор кафедры педиатрии, главный специалист по инфекционным болезням детей Минздрава Московской области Елена Мескина также отметила, что после COVID-19 могут возникать различные заболевания нервной системы, артриты, полирадикулопатия и иные болезни суставов.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что редкие осложнения после инфекционных заболеваний в виде грибковых болезней обычно возникают у людей с проблемным иммунитетом.

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ФОТО: РИА Новости
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