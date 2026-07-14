Россиянам рассказали, куда жаловаться при нецелевой трате средств УК

Управляющие компании (УК) не имеют права погашать штрафы за халатность за счет средств жильцов, а при выявлении таких фактов собственникам следует обращаться в прокуратуру. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Депутат подчеркнул, что по закону подобные выплаты должны производиться исключительно из собственной прибыли организации. В противном случае это квалифицируется как нецелевое расходование средств. При наличии подозрений собственник вправе потребовать письменное объяснение и направить жалобу в Государственную жилищную инспекцию или прокуратуру.

СМИ: Осенью тарифы на ЖКУ могут вырасти на 22%

Политик также отметил необходимость повышения прозрачности работы коммунальщиков. Его фракция предложила поправку, обязывающую УК ежемесячно отчитываться перед гражданами за каждый рубль непосредственно в платежке, указывая суммы сборов и конкретные улучшения, полученные жильцами.

Ранее россиянам рассказали, как уменьшить платежи за ЖКУ летом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Коммунальные УслугиСергей МироновЖКУ

Горячие новости

Все новости

партнеры