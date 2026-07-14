Россиянам рассказали, куда жаловаться при нецелевой трате средств УК
Управляющие компании (УК) не имеют права погашать штрафы за халатность за счет средств жильцов, а при выявлении таких фактов собственникам следует обращаться в прокуратуру. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
Депутат подчеркнул, что по закону подобные выплаты должны производиться исключительно из собственной прибыли организации. В противном случае это квалифицируется как нецелевое расходование средств. При наличии подозрений собственник вправе потребовать письменное объяснение и направить жалобу в Государственную жилищную инспекцию или прокуратуру.
Политик также отметил необходимость повышения прозрачности работы коммунальщиков. Его фракция предложила поправку, обязывающую УК ежемесячно отчитываться перед гражданами за каждый рубль непосредственно в платежке, указывая суммы сборов и конкретные улучшения, полученные жильцами.
Ранее россиянам рассказали, как уменьшить платежи за ЖКУ летом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Причиной проблем на АЗС Татарстана назвали массовую закупку бензина впрок
- Политолог назвал клоунадой заявление Трампа о контроле над Ормузом
- Россиянам рассказали, куда жаловаться при нецелевой трате средств УК
- СМИ: Макрон собрал «коалицию желающих», чтобы впечатлить Путина
- Легенда ЦСКА оценил шансы Франции и Испании в полуфинале ЧМ
- Участники СВО при диспансеризации будут общаться с психологом
- Диетолог рассказала о привычках, провоцирующих приступы изжоги
- Единственный покупатель: Аналитики обсудили условия газовой сделки России и Китая
- Минобороны РФ: ПВО сбила 252 украинских дрона за 12 часов
- Россияне назвали комфортные суммы трат на организацию свадьбы