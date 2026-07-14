Легенда ЦСКА оценил шансы Франции и Испании в полуфинале ЧМ

По мнению футбольного эксперта, испанская команда демонстрирует качественную игру, однако справиться с нападающим Килианом Мбаппе ей будет не под силу.

Пономарев отметил, что футболист показывает гораздо более высокий уровень выступлений в национальной сборной по сравнению с игрой за мадридский «Реал», и спрогнозировал итоговый счет 2:1 в пользу французов.

Встреча между этими сборными запланирована на сегодня,14 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

