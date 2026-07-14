Легенда ЦСКА оценил шансы Франции и Испании в полуфинале ЧМ
Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает сборную Франции главным фаворитом полуфинального матча чемпионата мира по футболу 2026 года против Испании. Об этом легендарный футболист заявил в интервью изданию «Газета.Ru».
По мнению футбольного эксперта, испанская команда демонстрирует качественную игру, однако справиться с нападающим Килианом Мбаппе ей будет не под силу.
Пономарев отметил, что футболист показывает гораздо более высокий уровень выступлений в национальной сборной по сравнению с игрой за мадридский «Реал», и спрогнозировал итоговый счет 2:1 в пользу французов.
Встреча между этими сборными запланирована на сегодня,14 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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