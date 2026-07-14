Минобороны РФ: ПВО сбила 252 украинских дрона за 12 часов
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 252 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над тринадцатью регионами. Об этом сообщило Минобороны России.
Указанные цели были подавлены и сбиты течение дня в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени, уточнили в военном ведомстве.
Дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тверской, Калужской, Тульской, Орловской, Рязанской и Ростовской областей, а также Краснодарского края.
Также беспилотники сбили в Московском регионе, над Республикой Крым, Республикой Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее массовую атаку украинских беспилотников на промзону города Салават боевые расчеты ПВО отразили в Башкирии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Легенда ЦСКА оценил шансы Франции и Испании в полуфинале ЧМ
- Участники СВО при диспансеризации будут общаться с психологом
- Диетолог рассказала о привычках, провоцирующих приступы изжоги
- Единственный покупатель: Аналитики обсудили условия газовой сделки России и Китая
- Минобороны РФ: ПВО сбила 252 украинских дрона за 12 часов
- Россияне назвали комфортные суммы трат на организацию свадьбы
- Неподъемная сумма: Сколько россияне платят за ипотеку в месяц
- В Госдуме ответили на идею ЕС наказать МОК за допуск спортсменов из России
- Бизнес назвал жизненно необходимым усиление контроля за импортом одежды и обуви
- В Госдуме назвали причины выхода Болгарии из коалиции по Украине