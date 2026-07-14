Минобороны РФ: ПВО сбила 252 украинских дрона за 12 часов

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 252 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над тринадцатью регионами. Об этом сообщило Минобороны России.

Указанные цели были подавлены и сбиты течение дня в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени, уточнили в военном ведомстве.

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Дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тверской, Калужской, Тульской, Орловской, Рязанской и Ростовской областей, а также Краснодарского края.

Также беспилотники сбили в Московском регионе, над Республикой Крым, Республикой Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее массовую атаку украинских беспилотников на промзону города Салават боевые расчеты ПВО отразили в Башкирии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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