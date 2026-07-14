Авторы публикации задаются вопросом, хватит ли символических жестов и пышных декораций для того, чтобы произвести впечатление на российского президента. Издание предполагает, что данное объединение рискует превратиться в коалицию благих намерений.

Журналисты подчеркивают, что участники коалиции прилагают максимальные усилия. При этом они остаются бессильными в вопросах прекращения огня, обеспечение которого они планируют осуществить в отдаленном будущем.

В ходе саммита в Париже Макрон анонсировал учения миротворческих сил для последующего размещения на территории Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

