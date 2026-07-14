СМИ: Макрон собрал «коалицию желающих», чтобы впечатлить Путина
Президент Франции Эммануэль Макрон собрал «коалицию желающих» в Париже с целью привлечь внимание российского лидера Владимира Путина. Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel, на которое ссылается РИА Новости.
В материале отмечается, что участники встречи, включая генерального секретаря НАТО Марка Рютте и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, обсуждали оказание помощи Киеву. Также в военном параде по случаю Дня взятия Бастилии приняли участие военные из стран коалиции и представители Вооруженных сил Украины.
Авторы публикации задаются вопросом, хватит ли символических жестов и пышных декораций для того, чтобы произвести впечатление на российского президента. Издание предполагает, что данное объединение рискует превратиться в коалицию благих намерений.
Журналисты подчеркивают, что участники коалиции прилагают максимальные усилия. При этом они остаются бессильными в вопросах прекращения огня, обеспечение которого они планируют осуществить в отдаленном будущем.
В ходе саммита в Париже Макрон анонсировал учения миротворческих сил для последующего размещения на территории Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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