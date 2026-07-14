Причиной проблем на АЗС Татарстана назвали массовую закупку бензина впрок

Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил профильным службам проводить регулярные проверки на автозаправочных станциях и пресекать любые нарушения. Об этом сообщила руководитель его пресс-службы Лилия Галимова, передает РБК.

В ведомстве отметили, что повышенный спрос привел к резкому росту продаж. Если ранее одна заправка реализовывала 15 тонн топлива за 24 часа, то сейчас этот же объем раскупают всего за 6 часов из-за массового приобретения горючего впрок.

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Поставки топлива на АЗС идут по графику и запасов достаточно, однако из-за ажиотажа в Казани объемы поставок на отдельные станции были увеличены. Минниханов также дал поручение дополнительно проверить вопросы логистики для снятия напряжения на рынке.

На заправках региона действует запрет на розлив бензина в канистры, но не все водители соблюдают это правило. Галимова подчеркнула, что именно такие действия создают искусственный дефицит и километровые очереди, поэтому жителям рекомендовано заправляться только по мере необходимости и не поддаваться панике.

Во вторник, 14 июля, Петербургская биржа ввела ограничения на покупку бензина – топливо продадут только для собственного потребления или конечным потребителям, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Мелехов Александр
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