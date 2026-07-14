Причиной проблем на АЗС Татарстана назвали массовую закупку бензина впрок

Поставки топлива на АЗС идут по графику и запасов достаточно, однако из-за ажиотажа в Казани объемы поставок на отдельные станции были увеличены. Минниханов также дал поручение дополнительно проверить вопросы логистики для снятия напряжения на рынке.

На заправках региона действует запрет на розлив бензина в канистры, но не все водители соблюдают это правило. Галимова подчеркнула, что именно такие действия создают искусственный дефицит и километровые очереди, поэтому жителям рекомендовано заправляться только по мере необходимости и не поддаваться панике.

Во вторник, 14 июля, Петербургская биржа ввела ограничения на покупку бензина – топливо продадут только для собственного потребления или конечным потребителям, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

