Причиной проблем на АЗС Татарстана назвали массовую закупку бензина впрок
Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил профильным службам проводить регулярные проверки на автозаправочных станциях и пресекать любые нарушения. Об этом сообщила руководитель его пресс-службы Лилия Галимова, передает РБК.
В ведомстве отметили, что повышенный спрос привел к резкому росту продаж. Если ранее одна заправка реализовывала 15 тонн топлива за 24 часа, то сейчас этот же объем раскупают всего за 6 часов из-за массового приобретения горючего впрок.
Поставки топлива на АЗС идут по графику и запасов достаточно, однако из-за ажиотажа в Казани объемы поставок на отдельные станции были увеличены. Минниханов также дал поручение дополнительно проверить вопросы логистики для снятия напряжения на рынке.
На заправках региона действует запрет на розлив бензина в канистры, но не все водители соблюдают это правило. Галимова подчеркнула, что именно такие действия создают искусственный дефицит и километровые очереди, поэтому жителям рекомендовано заправляться только по мере необходимости и не поддаваться панике.
Во вторник, 14 июля, Петербургская биржа ввела ограничения на покупку бензина – топливо продадут только для собственного потребления или конечным потребителям, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Причиной проблем на АЗС Татарстана назвали массовую закупку бензина впрок
- Политолог назвал клоунадой заявление Трампа о контроле над Ормузом
- Россиянам рассказали, куда жаловаться при нецелевой трате средств УК
- СМИ: Макрон собрал «коалицию желающих», чтобы впечатлить Путина
- Легенда ЦСКА оценил шансы Франции и Испании в полуфинале ЧМ
- Участники СВО при диспансеризации будут общаться с психологом
- Диетолог рассказала о привычках, провоцирующих приступы изжоги
- Единственный покупатель: Аналитики обсудили условия газовой сделки России и Китая
- Минобороны РФ: ПВО сбила 252 украинских дрона за 12 часов
- Россияне назвали комфортные суммы трат на организацию свадьбы