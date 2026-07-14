Политолог назвал клоунадой заявление Трампа о контроле над Ормузом
Угрозы президента США Дональда Трампа о взятии Ормузского пролива под контроль и введении 20% сбора с проходящих судов является политической клоунадой. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.
Эксперт подчеркнул, что подобные инициативы можно было бы расценить как рэкет только при наличии реальных ресурсов для их исполнения. По его словам, США даже совместно с союзниками не в состоянии реализовать такие планы, а подобные высказывания не вызывают никакого доверия.
«Подобные заявления — это клоунада, очередная политическая клоунада. Цирк уехал, а клоуны остались», – отметил американист.
Ордуханян обратил внимание на то, что Соединенные Штаты фактически не установили контроль над указанным водным пространством. Главную роль в регионе по-прежнему продолжает играть Иран, и ситуация на воде полностью зависит от позиции Тегерана.
Политолог указал, что все суда, проходящие через пролив с согласия иранских властей, делают это успешно. При этом любые корабли, пытающиеся пройти без разрешения, подвергают себя серьезному риску и периодически подвергаются атакам, несмотря на возможные американские гарантии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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