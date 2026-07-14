Политолог назвал клоунадой заявление Трампа о контроле над Ормузом

Угрозы президента США Дональда Трампа о взятии Ормузского пролива под контроль и введении 20% сбора с проходящих судов является политической клоунадой. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Эксперт подчеркнул, что подобные инициативы можно было бы расценить как рэкет только при наличии реальных ресурсов для их исполнения. По его словам, США даже совместно с союзниками не в состоянии реализовать такие планы, а подобные высказывания не вызывают никакого доверия.