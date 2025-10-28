Эксперт Финогенова назвала размер пенсии для неработающих пенсионеров в 2026 году

Средний размер страховой пенсии по старости в России для неработающих пенсионеров в следующем году может превысить 27 тысяч рублей. Об этом заявила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Как напомнила эксперт, по состоянию на 1 июля 2025 года средний размер начисленной неработающим россиянам страховой пенсии по старости составил 25826,03 рубля.

«Следовательно, после индексации на 7,6% ее размер увеличится до 27788,8 рубля», - рассказала Финогенова в беседе с ТАСС.

При этом средний размер социальной выплаты по старости для неработающих пенсионеров на июль текущего года составил 15856,22 рубля. Эти пенсии вырастут с 1 апреля 2026-го после повышения на рост прожиточного минимума пенсионера. Пока нет подтвержденных данных о коэффициенте индексации.

Ранее доцент экономического факультета Российского университета дружбы народов Андрей Гиринский рассказал, что в РФ средний размер социальной пенсии в 2025 году составил около 15,5 тысячи рублей, пишет Ura.ru.

